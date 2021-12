Son puro amor, amor, amor. Alan Castillo o más conocido como ‘Robotín’ ha vuelto a su relación amorosa con ‘Robotina’, esto, días después de que él mismo anunciara a el fin de su relación a través de las redes sociales. Este jueves, ambos personajes se vieron las caras en el programa ‘Mujeres al Mando’.

Robotín aseguró que tenía inseguridad sobre su relación con Karelys, sin embargo, él le pidió perdón por sus ‘arranques’ y celos que le mostraba a su pareja.

“Sí me sentí inseguro, había cositas que pasaban y los celitos, algo así, no puedo mentir (...) Quiero decirte Karelys que después de días que te veo es una alegría que tengo, te pido perdón por mis arranques, por el impulso que tomé en la decisión. Terminé la relación sin hablar contigo, estuvo muy mal (...) Es una mujer espectacular, no me gustaría perder esta relación tan bonita que creamos que lamentablemente se estaba yendo por los celos e inseguridades”, confesó Castillo a nivel nacional.

Ambos sellaron su reconciliación con un fuerte abrazo ante cámaras y decidieron retomar su relación. Asimismo, prometieron cambiar sus malas actitudes para seguir firmes como pareja.

