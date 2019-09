Roberto Martínez "chapa de todo", Yahaira entre los grandes a nivel mundial y la 'Sombra' se luce con 'Joel' | VAR Bocón

'Sombra' con 'Joel'

La 'Sombra' Ramos se encontró en un centro comercial con el popular actor Erick Elera, quien no dudó en pedirle una foto junto a su pequeño hijo. La foto rápidamente se volvió viral en redes.

'Chica selfie' ha cambiado

Rosángela Espinoza, quien aseguró que un mundialista peruano le mandaba mensajitos, ya no quiere entrar en polémicas con ninunga de las participantes de los realities y asegura que está concentrada solo en entrenar. Eso sí, sus fotos siguen siendo de infarto en Instagram.

'Lulú' ya se pone 20

Luciana Fuster, quien fue vinculada hace algunos años a Paolo Guerrero, afirmó que su ex, Austin Palao, sigue pensando en ella. Y es que en un programa de TV, Luciana le puso un octógono que decía "Alto en pensar en su ex", aunque luego dijo que se equivocó. ¿Será?¨

"Él chapa de todo"

Maricielo Castañeda, madre del hijo de Roberto Martínez, aseguró que el exUniversitario 'chapa de todo'. "Le gusta de todo, tampoco es que tenga un perfil, de todo 'chapa'... todos los prototipos de mujeres me refiero. No es que tenga uno solo, le gusta variadito", disparó entre risas sobre el 'Capi'. ¡Ja!

'Yaha' con los grandes

Sin duda alguna, Yahaira Plasencia la pasa de maravilla y está viviendo su mejor momento. La salsera está en Estados Unidos promocionando su nueva canción y presentándose en vivo en programas de televisión en los que está que la 'rompe'.

Pero ahora sorprendió al posar nada menos que con Gilberto Santa Rosa, uno de los grandes de la salsa en todo el mundo. "Empezamos el día con un grande. Gracias por la buena onda, por los consejos. Espero verlo pronto", comentó la 'Yaha'.

¿Está en la dulce espera?

Karen Schwarz, quien hizo sus pininos en el Hipódromo de Monterrico como periodista deportiva, desmintió que esté embarazada. Pero eso sí, aseguró que tiene planeado estarlo el próximo año y que espera sea un niño.