Luis Guadalupe presentó una nueva entrevista en su programa “La fe de Cuto”. Esta vez fue el turno de Roberto Farfán y lo que no esperaba el exdefensa es que la “Foca” lo vaciló.

Durante la entrevista Roberto Farfán aseguró a Luis Guadalupe que a él lo vendieron al fútbol de Bélgica con sus vídeos.

“La firme a ti te venden con mis videos, de mis goles, y los de Esidio a Bélgica. Jajaja. ¡Esa es la verdad, compadre!”, le dijo Roberto Farfán a Luis Guadalupe en una nota para Trome.

El “Cuto” intentó refutarlo pero la “Foca” se mantuvo en su posición. “Las cosas como son, don Alfredo González es un ‘mostro’, te vendió con mis videos. No digo más”, agregó.

Además, contó una anécdota con su sobrino Jefferson Farfán. “Cuando estábamos en Alianza Lima un día tomó un taxi y no tenía sencillo, el sano bajó a cambiar un billete, pero dejó su mochila con todas sus cosas en el taxi, cuando regresó ya solo encontró la pista. Sano, pues. Se quedó sin chimpunes y sin buzo, tuve que hablar con el utilero para que le den mis chimpunes y ropa”, comentó.

Y también soltó una historia que involucra a Paulo Autori. “Un día me paso algo muy curioso en el fútbol y sucedió con Paulo Autuori. Cuando jugaba en Alianza Lima nos fuimos al Callao para enfrentar a Sport Boys. Íbamos perdiendo 2-0 y faltaban pocos minutos para terminar el partido cuando el entrenador me llama. Me dice: ‘Quiero que entres y le metas una porra a tal jugador y me señala a Gabriel Silvera’. Al principio estaba sorprendido, pero el DT manda”, manifestó.