Familiares de Robert Andrew Francia Alarcón denunciaron ante la Policía Nacional la desaparición del joven de 21 años desde hace cinco días. Fue el pasado jueves 21 de octubre, la última vez que lo vieron saliendo de su trabajo, ubicado en la calle los Cisnes 340, San Isidro.

El joven desaparecido mide 1.76 metros y vestía pantalón color azul oscuro, zapatos color marrón con punta de acero y llevaba una mochila negra marca Porta. Francia Alarcón, además, es delgado, de pelo negro, nariz aguileña y ojos negros.

Según el noticiero América Noticias, el joven caminaba por la calle Córpac para llegar al paradero en la Av. República de Panamá, luego dirigirse hacia la Bolichera en Santiago de Surco, y de ahí iba a caminar hacia las obras que iba a supervisar como parte de su trabajo.

Desde Miraflores, Maritza Alarcón Suárez, madre de Robert, pidió apoyo a las municipalidades de San Isidro y Miraflores para que le facilite a la Policía Nacional las imágenes registradas con cámaras de seguridad que grabaron la salida de su hijo del centro de trabajo. Descartó que el joven se haya desaparecido por su propia voluntad, indicó el matinal.

“Pide encarecidamente a la Municipalidad de San Isidro que por favor nos brinde las imágenes. La Municipalidad de Miraflores también para poder mapear el trayecto de mi hijo que desapareció. Es angustiante no saber nada de mi hijo desde el día jueves. Recorremos hospitales, la morgue, y nada. Necesitamos apoyo del Ministerio del Interior y la operadora Entel para que nos de la localización y recorrido del equipo”, indicó.

“Imploro a los alcaldes de San Isidro y Miraflores nos brinden el detalle de las imágenes de las cámaras es vital para saber el trayecto. Qué sucedió en el trayecto. Algo la ha tenido que pasar a mi hijo. Estoy segura de que algo hubo en ese trayecto. Necesitamos hacer la ruta para poder ver qué pasó en ese momento”, agregó.

Para la progenitora, Robert está retenido. “Yo siento que mi hijo no está muerto, siento que está en un lugar del que no puede salir. El sentimiento que siento que lo tienen retenido, pero no entiendo por qué o se equivocaron con él. Hasta esta fecha no hemos recibido nada [llamadas u otra comunicación]”, indicó.

Francia Alarcón estudia el tercer ciclo de Ingeniería Civil de lunes a viernes en la Universidad César Vallejo. Su fecha de cumpleaños es el 4 de febrero del 2000.

Si tienes información respecto al paradero de Robert puedes comunicarte con sus familiares al 967-048972. También puedes llamar de manera gratuita a la línea 114 a fin de ayudar a los parientes a encontrarlo.

Recuerda que no es necesario esperar que transcurran 24 horas para poner una denuncia por desaparición. La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene el deber de atender en cualquier momento y garantizar la atención de estos sucesos. Para más información también puedes ingresar a la web: desaparecidosenperu.policia.gob.pe

