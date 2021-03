Argentinos Juniors venció 1-0 a River Plate en el Estadio Monumental con un golazo de Gabriel Florentín, por la cuarta fecha de la Zona A en la Copa de la Liga. El tanto fue a los 91 minutos y luego hubo un encuentro entre el portero Lucas Chaves y el delantero Rafael Santos Borré, tras un cruce en el área del Bicho.

“Ayer Borré me dijo te espero afuera y después cuando salí de la cancha no estaba jaja. Adentro de la cancha somos todos malos y guapos porque no pasa nada jaja”, dijo el futbolista de La Paternal en declaraciones para Cómo Te Va, por Radio Colonia.

“La primera atajada me tiré con todo para cubrir todo el arco y taparle el remate a Julian Álvarez. La otra jugada, la de Borré, le achiqué lo más rápido posible. Me quedo con esa jugada porque nos dio el triunfo”, añadió.