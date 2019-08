River vs. Cerro Porteño | ¿Alina Moine tiene romance con Marcelo Galardo? La periodista de Fox Sports responde / VIDEO

Rompe su silencio. Alina Moine finalmente salió a aclarar todos los rumores acerca del supuesto romance con el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, a quien se le ha vinculado con la periodista de Fox Sports en las últimas horas.

El canal argentino El Trece, entrevistó a la periodista a la salida de los estudios de Fox Sports y le consultaron sobre el supuesto romance con Gallardo, a lo que respondió: "Mi mamá me mandó los links de las notas (sobre ella y Gallardo) y también me preguntó si salía con Alario y no, podría ser mi hijo así que no", indicó Alina Moine.

"Tenemos la data de que él está separado y estaría por blanquear esa separación y la relación con vos", le indicó el periodista a Alina Moine y ella respondió de manera tajante: "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada", añadió.

Video: El Trece

Con esto, la periodista le pone punto final a una novela que duró menos de una semana en tierras gauchas. A solo horas del duelo entre River Plate y Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2019, Gallardo puede respirar tranquilo.

