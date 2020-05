La cantante de pop Rihanna ha debutado en la lista que divulga The Sunday Times sobre los músicos más ricos del Reino Unido con una fortuna estimada en unos 468 millones de libras (521 millones de euros/574 millones de dólares), según revelan este miércoles medios locales.

Nacida en Barbados, la popular artista, que actualmente reside en Londres, ha adelantado en esa clasificación de los más ricos a los cantantes británicos Elton John y Mick Jagger, y ocupa ahora el tercer puesto.

Por encima de Rihanna figuran Andrew Lloyd Webber y el exbeatle Paul McCartney, que ocupan -con idénticas fortunas- la primera posición al amasar cada uno 800 millones de libras (893 millones de euros/981 millones de dólares).

Las ganancias de Robyn Rihanna Fenty se deben mayoritariamente a la firma de productos cosméticos Fenty Beauty, donde posee un 15 por ciento de participación, valorada en 351 millones de libras (391 millones de euros/430 millones de dólares).

“De alguna manera nos ha cogido a todos por sorpresa”, admitió Robert Watts, el responsable de elaborar la popular lista anual de fortunas.

Watts apuntó a la BBC que “muy poca gente sabía que (Rihanna) estaba viviendo en el Reino Unido hasta el pasado verano”.

La cantante, que cumplió 32 años el pasado febrero y lleva desde 2016 sin publicar un nuevo álbum, es una excepción en esta clasificación de los músicos más ricos del país, pues la mayor parte de ellos alcanzaron el estrellato mundial en las décadas de los 60 y los 70.

La artista también posee una línea de lencería, “Savage X Fenty”, y recibe dinero en concepto de derechos de autor (“royalties”) por éxitos como los temas SOS, Umbrella y Only Girl In The World.

Su fortuna la convierte en la artista femenina más rica no solo en este país, sino en todo el mundo, por encima de otras divas como Madonna, Celine Dion y Beyoncé, según recuerda la BBC.

Entre los primeros 40 del ránking, solo los británicos Ed Sheeran y Adele son todavía más jóvenes que Rihana, con fortunas que rondan los 200 y los 150 millones de libras (222 y 167 millones de euros/245 y 184 millones de dólares) respectivamente.

En posiciones más bajas de la lista también figuran nuevas entradas correspondientes a la nueva generación de estrellas del pop, como Dua Lipa, de 24 años, y George Ezra, de 26, que poseen cada uno riquezas valoradas en 16 millones de libras (17,8 millones de euros/19 millones de dólares).

