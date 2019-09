Rihanna anuncia ayuda de su fundación a víctimas de huracán Dorian en Bahamas

La cantante barbadense Rihanna anunció en sus redes sociales que a través de su fundación Clara Lionel prestará ayuda a los afectados por el huracán de categoría 5 que devastó Gran Bahama y las Islas Ábaco el pasado fin de semana.

"Están en mis oraciones", dijo en Twitter la cantante Rihanna, que preside la fundación que lleva el nombre de sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite.

La misma se centra en ayudar a proporcionar una mejor calidad de vida a comunidades de todo el mundo en salud, educación, arte y cultura.

"La fundación ya está averiguando cómo poder ayudar", agregó la artista barbadense al añadir que le "rompe el corazón" la "devastación" causada por el huracán.

You are in our prayers and @ClaraLionelFdn is already figuring out how best we can help! #HurricaneDorain #Bahamas

— Rihanna (@rihanna) September 2, 2019