Luego de tener una conversación con el líder de Perú Libre, Pedro Castillo, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Richard Webb mediante su cuenta de Twitter, afirmó que no pertenece al equipo de Perú Libre y que no avala su plan de Gobierno.

“Nunca me niego a conversar con quien me lo solicita. Ese es el único alcance de la corta reunión sostenida con el candidato Pedro Castillo. En el contexto electoral que nos encontramos aclaro que no formo parte de su equipo económico, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según Canal N, hoy por la mañana, el economista llegó al inmueble de Breña donde se encuentra Pedro Castillo y se retiró a las 11 a.m. En su salida no dio muchos detalles de los temas que conversó con el líder candidato presidencial.

“(Fue una reunión) breve. Hemos conversado, sí. No puedo decir nada pero me ha encantado conocerlo”, expresó Webb, quien afirmó que llegó en representación de nadie más que de su propia persona.

A Richard Web le preguntaron sobre qué conversaron y si le comentó acerca de alguna propuesta para la eliminación de las AFP, él respondió lo siguiente “En general sobre aspectos de la economía. Varios temas. Será él (Pedro Castillo) quien, si quiera, comentará”.