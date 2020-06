El programa “Al estilo Juliana” difundió un video en que Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, tiene una conversación con un interlocutor desconocido. En dicho diálogo, el personaje televisivo señaló que pretende enviar a prisión a varios periodistas.

“Ahora vas a ver, lo que va a decir el lunes Magalita (por Magaly Medina), Betito Ortiz y todos los demás. Soy la que manda. Aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión nunca hubiera tenido una campaña mundial como la que me están haciendo. Yo que tengo que estar tranquilita en mi cama durmiendo como una reina que soy”, decía ‘Swing’.

“Hablando la firme, ya comienzo con la querella a todos, ya incurrieron en delitos graves en difamación. Ella, Beto Ortiz, Lucía de La Cruz, Carlos Cacho, Phillip Butters, Milagros Leiva, Mauricio Fernandini. Todos esos irán a prisión”, agregó.

Además, en dicha grabación Richard Cisneros aseguró ser amigo del presidente Martín Vizcarra y de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), así como de los mandatarios Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).

“Yo no solo mando en un país, yo mando en tres países. Trabajo para tres presidentes, tengo que seguir siendo el número 1 en las sombras. Yo soy el manda todo y a todos. [Soy amigo de] PPK y Vizcarra. [De] Piñera y Duque. [Donald] Trump quiere ser amiga mía también, pero no puedo. Me ha invitado a trabajar en marketing político ahora que la van a elegir, porque sabe que hago ganar a presidente", señaló en el clip.

Richard Swing amenazó con querellar a varios periodistas. (Video: ATV)

