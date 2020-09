El investigado, Ricardo Cisneros más conocido como Richard Swing afirma que si algo llegara a pasarle, la culpa sería del presidente de la República, Martín Vizcarra, según los audios difundido hoy en el congreso de la República. “Quiero dejar bien en claro públicamente que si algo me pasa, quiero que el Perú lo sepa, si a mi me mandan a matar o si algo me pasa yo le hecho la culpa al presidente de la República o a la persona que está atrás o la Secretaría General. Yo puedo decir que fue Martín y ya vacancia al día siguiente”, se escucha decir en el audio a Cisneros.

MÁS | Congreso revela audios de Martín Vizcarra con sus asesores en caso Richard Swing

Richard Swing: “Que el Perú sepa, si me mandan a matar yo le hecho la culpa a Vizcarra"

