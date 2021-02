El congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, señaló que Carlos Ezeta, el joven que lo golpeó en el rostro luego de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, pretende levantar una cortina de humo al afirmar que el Ministerio Público pide de 6 a 12 años de cárcel como sanción en su contra por el delito de lesiones graves. Indicó que para él este caso ya se ha cerrado y que no quiere “prestarse a su juego”.

“Ese tema no lo voy a tocar, eso ya está judicializado. Actualmente hay temas más importantes. Yo ya pasé la página. La fiscalía no ha aperturado el proceso todavía, está en investigación. Esto es una cortina de humo de este señor que además está acusado de acoso sexual”, afirmó en RPP.

Explicó que él buscó que el joven realice trabajo comunitario para resarcirse de su falta, pero que este jamás cumplió con hacerlo. Aseveró también que recibió una llamada telefónica de Ezeta en la que le solicitaba que se haga un nuevo peritaje médico para determinar el estado del golpe que recibió.

“En ese momento le dije que el tiempo ya había pasado y que no me iba a prestar a tu juego. En este caso hay que respetar los poderes del Estado, no he presentado denuncias, es un tema que está viendo el Ministerio Público”, agregó.

Ezeta afirmó ayer en ATV que el Ministerio Público lo ha denunciado por el delito de lesiones graves y cuestionó que el peritaje haya establecido 25 días de descanso médico para el congresista

El caso

Tras agredir a Burga, Carlos Ezeta Gómez fue llevado a la comisaría de San Andrés y fue liberado a las 48 horas de ser detenido. El Poder Judicial ordenó la liberación del joven y dictó comparecencia con restricciones.