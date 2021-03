Los usuarios de las redes sociales han encontrado en los retos virales un buen antídoto contra el aburrimiento y el estrés. Ellos se divierten resolviendo los distintos desafíos que les planteamos. Pero estamos seguros que el que ahora les mostramos les dará más de un dolor de cabeza, como ha sucedido con miles de internautas en Chile, Argentina, Estados Unidos, México y España, solo por citar algunos países. Este acertijo visual se ha hecho tendencia en Facebook y Twitter.

¿De qué trata este nuevo reto viral? Consiste en que tienes que mirar con mucha la atención la imagen propuesta e identificar un grosero error que, a simple vista, pasa desapercibido. Esta prueba te permitirá ejercitar tu capacidad de concentración y agilidad visual.

¿Qué tiempo tienes para resolver este enigma? Te daremos 20 segundos, tiempo en el que tendrás que hallar el error en la fotografía. Tenemos que advertirte que muy pocos han logrado dar con la solución, pero de eso se trata los retos virales: desafiarte a esforzarte al máximo y experimentes una sensación de triunfo cuando resuelvas el problema.

¿Pudiste identificar el error? ¿Aún no? Vamos, concéntrate un poco más y mira con atención cada detalle de la imagen. Que no se te escape nada. ¿Te damos una pista? De acuerdo: no tiene nada que ver con los colores de los objetos. ¿Ahora sí? Bueno, entonces te damos la respuesta para que compruebes si acertaste o no. Atentos, usuarios de Facebook y Twitter.

El error está en la fecha del calendario. Como podrás recordar, el mes de junio no tiene 31 días, sino 30. ¿Te diste cuenta de que no era tan difícil, aunque sí necesitabas concentrarte al máximo? Te deseamos mucha suerte para los próximos retos virales que te vamos a proponer.

Esta es la respuesta a este reto visual. (Foto: Internet)

