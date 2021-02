No cabe duda de que los retos virales se han popularizado con mucha más fuerza en estos tiempos de pandemia. Y es que debido a que en muchos países todavía se aplica la cuarentena para frenar la Covid-19, los usuarios de Internet buscan distraerse sanamente con esos desafíos. En los últimos días, el reto que les presentamos ha ganado una gran popularidad en los usuarios de Facebook de Chile , Estados Unidos, Argentina, México, y España, por citar algunos países, debido a su extrema dificultad.

¿De qué se trata? El ‘challenge’ es sencillo, pero no así su resolución. El desafío consiste en hallar a un perro en una imagen en la que se aprecia una habitación desordenada. En medio de ese caos, el usuario tiene que hallar a la mascota que está oculta en esa foto. He allí la dificultad de este reto viral de Facebook.

A simple vista no es fácil encontrar a la mascota, por lo que se tiene que mirar con mucho detenimiento la imagen. ¿Puedes identificar al pequeño can entre esas coloridas sábanas? ¿Complicado, cierto? Hay quienes han resuelto este reto de Facebook en unos cuantos minutos, pero hay muchos que se han dado por vencidos. Si no quieres que eso te pase, debes estar muy concentrado.

Incluso hay personas que se han manifestado en Facebook indicando que no hay ningún perro en la imagen. Pero lo cierto es que sí lo está. La dificultad de este reto viral lo ha llevado a ser considerado en el nivel experto. ¿Pudiste resolverlo?

Si te has dado por vencido te daremos la respuesta: el perro se encuentra oculto debajo de las sábanas, un lugar basta difícil de localizar. ¿Qué te pareció este reto viral? ¿Qué tal si lo compartes a tus contactos para que también ellos ejerciten su nivel de concentración y agudeza visual?





Se tiene que hacer un gran esfuerzo para hallar al perro. (Foto: Internet)