Este martes 25 de agosto, luego de más de cinco horas de debate en el Congreso, decidieron aprobar el retiro de fondos de pensiones de la ONP. Esto beneficiará a un total de 4 millones de aportantes y exaportantes que, al igual que ocurrió con la AFP, ahora ellos también tendrán la oportunidad de realizar el retiro.

Retiro ONP: ¿Cómo saber si estoy afiliado a la ONP?

Debes ingresar al portal oficial de la Oficina de Normalización Previsional (ONP): www.onp.gob.pe

Ingresa tu número de DNI y tu clave virtual en la sección de Consulta de Pensionistas o Estado de Cuenta

Para crear una clave virtual debes solicitarla acercándote a cualquier centro de atención de ONP.

Retiro ONP: Cómo ver cuánto dinero tengo acumulado

Las personas que quieren ver cuánto dinero tienen aportado deberán ingresar a la web oficial o sino haciendo CLICK AQUÍ. Luego de ellos, los usuarios deberán ingresar sus datos.

Además, se le pedirá una clave web, en caso de no tenerla pueden crearla en este enlace: https://www.onp.gob.pe/paginas/clavevirtual.aspx con el nombre completo de la persona, DNI y el número de teléfono.

Advertencia del MIDIS sobre el retiro de ONP

La ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Patricia Donayre, señaló que a diferencia de la AFP que tienen un fondo para hacer devoluciones, esto no ocurre en el Sistema Nacional de Pensiones.

“Se está abriendo una caja en la que todos aportan. No es como la AFP que cada uno de nosotros tenemos tenemos una cuenta de ahorros, digámoslo así, individual, sino una caja en la que todos aportan para todos y nos encontramos en la situación particular de que no hay aportes para entregar dinero a más de 4 millones de pensionistas (de la ONP)”, dijo en declaraciones a RPP.

