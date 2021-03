La noche del 30 de abril, el Congreso de la República aprobó la ley que autoriza el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) con el propósito de mitigar las necesidades económicas de quienes resultaron afectados por la pandemia a causa el COVID-19.

Debido a que esta norma - aprobada por 71 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones – ha provocado que varios ciudadanos busquen retirar la totalidad de este dinero, que es un beneficio laboral otorgado por su empleador; te damos a conocer desde cuándo y de qué manera podrás sacar tu CTS.

¿CUÁNDO Y CÓMO RETIRAR EL 100% DE TU CTS?

Si eres de los que quiere disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS que te efectuaron en las entidades financieras que dispusiste, ten en cuenta que, debido a que esta norma se da por única vez, tienes plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para solicitar el retiro respectivo.

El procedimiento para obtener el monto acumulado por dicho concepto aún no se ha determinado, toda vez que el Ejecutivo, en un plazo de 10 días, deberá emitir las disposiciones reglamentarias para que la norma pueda ser ejecutada.

La medida para retirar el 100% de la CTS busca ayudar a quienes resultaron afectados económicamente con la pandemia. (Foto: Andina)

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ?

De acuerdo con el abogado laboralista Germán Lora, la medida no tendría mayor impacto en la población, ya que los ciudadanos que dispongan de su Compensación por Tiempo de Servicio son personas que actualmente tienen trabajo y cuentan con ingresos mensuales.

“La gente que tiene CTS hoy y no lo ha retirado es porque está trabajando. Quien no trabaja, es probable que ya usó su CTS y los informales no tienen este beneficio”, indicó.

¿QUÉ ES LA CTS?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio laboral que otorga el empleador al trabajador que se encuentra en planilla y tiene como finalidad protegerlo al momento en que su relación laboral finaliza.

Es decir, es un fondo de contingencia contra el desempleo que se podría producir al cese de una determinada relación laboral. Este beneficio es depositado dos veces al año: en mayo y noviembre.