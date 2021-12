El alcalde Jorge Muñoz nos da el encuentro en el paseo peatonal que une el Parque de la Muralla y la Iglesia San Francisco, donde el próximo 5 enero tiene previsto presentar un balance de sus 1.100 días de gestión. Esta vez la entrevista no será en su despacho del Palacio Municipal sino en la calle, en contacto con los vecinos, de quienes siente haber estado alejado en estos tres años.

Después de una caminata, y algunas fotos que le pide la gente que lo reconoce detrás de la mascarilla, nos sentamos a conversar a unos metros de su nuevo vecino de Palacio de Gobierno, de quien también se siente distanciado, dicho sea de paso.

-¿Cuál es el balance que hace de su penúltimo año de gestión?

Este año estamos todavía con el tema de la pandemia, pero se han podido ir plasmando algunas acciones más cercanas a los temas humanos, y obras por otro lado, el cemento como se dice criollamente. Este año hemos consolidado la Casa de Todos (un albergue para indigentes), las casas refugio para mujeres, la construcción de nuestra cuarta planta de producción de oxígeno medicinal, cuatro cadenas de frío para colaborar con el Minsa en la vacunación y la ampliación de vacunatorios.

-¿Y cuáles son las obras que más destaca?

Tenemos más de 547 escaleras concluidas, este año entregamos el puente Belaunde Terry que une San Martín de Porres con Carmen de la Legua en el Callao. Concluimos (la avenida) Huaylas con un viaducto para dar fluidez a los vehículos hacia la avenida El Sol, y estamos en proceso de construcción de la ampliación del Metropolitano con 18 estaciones (en Carabayllo), que ya tiene 50% de avance. Estamos construyendo también el viaducto del Óvalo Monitor, entre Surco y La Molina, que tiene poco menos del 60% de avance y tenemos un 5% de avance en Pasamayito, (vía) que unirá Comas con San Juan de Lurigancho.

-¿Cumplirá con entregar todas las obras que estaban previstas para este año?

Todas las que estaban previstas se están entregando y se entregarán en el año, las otras que están en proceso de ejecución se estarán entregando el próximo año, entre abril y mayo, y si hay algún retraso por alguna interferencia o algún imprevisto podrían llegar hasta junio del próximo año.

-Hay mucha expectativa por los teleféricos que se ofrecieron para conectar Independencia y San Juan de Lurigancho y el de El Agustino. ¿Ya aprobó la ATU los estudios de preinversión que hizo la municipalidad?

El primero es muy importante porque va a unir el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Se ha ido cumpliendo con una serie de exigencias que la ATU nos ha venido haciendo y entiendo que esta semana nuestros técnicos presentaron los últimos documentos del caso, entonces estaríamos a la espera de una comunicación de la ATU.

-¿Una vez que esta aprobación se concrete, qué sigue?

Definir la modalidad de obra, tenemos la posibilidad de que esta sea una obra pública, con recursos de la Municipalidad, o que sea una iniciativa privada. Muchas empresas nos han venido preguntando si vamos a sacar el teleférico, les dijimos que sí. Mi visión es que debería haber el concurso de una iniciativa privada porque hay empresas que conocen muy bien el tema (...) quisiéramos que puedan llegar para ofrecer tanto la construcción como la explotación de los teleféricos.

-Los teleféricos se harían realidad en la gestión del próximo alcalde de Lima entonces.

Lo más probables es que así sea, pero lo importante es que lo dejaríamos encaminado. Tengo varias cosas que he conseguido y que voy a dejar como legado para las próximas administraciones, por ejemplo, hemos desarrollado un plan de recuperación del Centro Histórico que tiene un umbral hasta el 2029.

-Estuvo en París con testigos protegidos, cuyos testimonios demostrarían que hubo colusión para establecer los peajes de Línea Amarilla. ¿Cuándo se tendrá la decisión del tribunal arbitral para saber si el contrato se anula o no, y en consecuencia si los ciudadanos dejarán de pagar peaje?

A finales de esta semana terminan estas audiencias, después de eso los árbitros tienen seis meses para laudar. Calculo que para julio del próximo año debería estarse laudando esto.

-¿Si la decisión es favorable para la Municipalidad de Lima, su ejecución sería inmediata?

Es un proceso, lo que buscamos nosotros es que el contrato se declare nulo y si esto ocurre la consecuencia sería que ya no habría vínculo, habría que pagar las inversiones que se han realizado por parte de la empresa y en adelante mantener ese espacio sin el cobro de un peaje. Eso es lo que busca la municipalidad.

Jorge Muñoz fue electo el 2018 por Acción Popular. (Foto: César Campos)

“El apoyo de la Policía Nacional es intermitente”

-Hace unas semanas con el caso del zorrito Run Run (vendido como perro a una familia) se puso en evidencia que los traficantes de animales siguen delinquiendo en el Centro de Lima. ¿Admite que faltó mano dura a su gestión para erradicar este problema?

Allí tenemos nosotros una situación bien compleja que viene de hace muchos años atrás. Con fiscalización hemos puesto mucho énfasis sobre todo en clonglomerados como Mesa Redonda, pero a la vuelta de la esquina se abren otros espacios. En cuanto a los temas de fiscalización hemos pedido un mayor apoyo de la Policía Nacional porque muchos lugares donde se dan estas ventas clandestinas o ilegales están controladas por mafias, en algunos casos lideradas por extranjeros.

-¿Han habido sanciones efectivas para estos delincuentes?

Hemos conseguido cinco capturas con prisiones preventivas por actividades ilícitas, como uso de espacios públicos y ventas ilegales en Mesa Redonda, pero todavía tenemos muchos focos por atender o por atacar en ese sentido.

-¿Tienen apoyo de la Policía para intervenir a las mafias que trafican con animales?

Yo tengo que resaltar el apoyo por ejemplo del general (Jorge Luis) Angulo (jefe de la Región Policial Lima), que ha estado bien dedicado, nos ha apoyado, pero no siempre se da este apoyo, es un apoyo intermitente, y eso nos genera una serie de problemas.

-¿Ha conversado con el ministro del Interior Avelino Guillén?

He estado en los últimos días llamando también al señor Avelino Guillén, que ha sido fiscal, para poder acelerar una serie de carpetas fiscales de personas que se tienen de personas identificadas como mafiosas y no hemos tenido la suerte de tener una respuesta.

-¿Le ha solicitado reuniones al ministro y todavía no lo ha recibido?

Le he solicitado reuniones, lo he llamado para eso y no he tenido la suerte.. me he reunido con la policía, sí, muchas veces, y la policía ha mostrado bastante interés, pero me parece que políticamente no hay ningún interés en un apoyo real a la ciudad.

-Me comentaba que se ha reunido hasta en dos oportunidades con el presidente Pedro Castillo. Qué apoyo necesita en el corto plazo del Ejecutivo.

Todo el apoyo porque esta es una ciudad que concentra a un tercio de la población. Lima es la ciudad más provinciana del Perú, hay migración también venezolana, hay 800 mil venezolanos que están en Lima y generan una mayor demanda de vivienda, de salud, de seguridad, educación y eso hay que coordinarlo claramente con una política nacional, y vemos que no existe claramente una idea por parte del Ejecutivo sobre cómo abrir esas puertas o hacer las coordinaciones.

-¿Concretamente qué requiere del Gobierno Central?

El servicio de la Policía Nacional y también una mejor disposición para tener un mejor presupuesto económico. La municipalidad tiene un presupuesto bastante exiguo, con nuestra ampliación estamos hablando de 1.900 millones de soles para este año que termina. Es complejo poder gobernar con un Ejecutivo que no necesariamente esta en sintonía con la municipalidad.

-¿Y cómo van las coordinaciones con el Minsa para luchar contra la pandemia?

Hoy en día el Ejecutivo esta exigiendo que las municipalidades realicen más labores de fiscalización, pero no hay ningún tipo de apoyo adicional, por ejemplo una mayor acción en las playas. Pongo el ejemplo de Agua Dulce, donde en fechas como 25 y 1 de diciembre pueden llegar más de 25 mil personas. No hay fuerza municipal que pueda controlar eso.

“Uno tiene que estar más cerca de la gente”

-¿Cómo explica el 53% de desaprobación a su gestión, según una reciente encuesta de Ipsos?

Las encuestas te pueden posicionar más arriba o más abajo y lo que me corresponde a mi es seguir trabajando, y espero que la medición pueda ser adecuada al final de los 90 minutos de juego. Estamos enfocados a seguir entregando obras por un lado y acciones por otro lado, nos ha tocado una época muy difícil, no quiero que suene a excusa, tenemos una pandemia de por medio, una inestabilidad política muy grande y muchas exigencias de parte de los ciudadanos a cosas inmediatas, hay mucha insatisfacción al no conseguirse las cosas inmediatas.

-¿Le piden soluciones a necesidades que no puede satisfacer?

Muchas veces se cree que hay elementos que le corresponden a la Municipalidad y no están en el ámbito de la Municipalidad. Te pongo algunos ejemplos: a donde voy la gente me pide agua y desagüe y eso está en el ámbito de Sedapal, hoy en día no manejamos el tema del transporte, cuando la ATU no riega la parte central de la Vía Expresa la gente me lo imputa a mí, creen que es desidia de la Municipalidad.

-¿Cuál ha sido el aprendizaje en estos tres años que tiene de gobierno, qué aspectos cree que tiene que mejorar en este último año que le queda?

Comunicar mejor para evidenciar las cosas que se están haciendo, muchas veces yo pregunto sobre las obras que ya hemos entregado y hay obras que no se conocen o que se le imputan a otras gestiones. Por otro lado asumir el reto de que la lucha esta en la calle, y una tercera situación que es parte del aprendizaje es que uno tiene que estar siempre más cerca de la gente, o sea olvidarse un poco más del escritorio, de la planificación o acciones que se hacen desde gabinete y estar más en la calle.

-¿Considera que eso le faltó, estar más en la calle?

Probablemente sí y ese es un aspecto que yo estoy trabajando mucho más en estos últimos tiempos y de hecho ahora no estamos en mi oficina sino en una calle peatonalizada, recuperada como parte de un plan de recuperación del centro histórico que estamos llevando a cabo y que vamos a dejar para el futuro.

Cifras del 2021

77,2% de su presupuesto de inversiones ha ejecutado la Municipalidad de Lima a la fecha. Proyecta ejecutar más del 85% al 31 de diciembre próximo.

12 parques del Cercado recibieron mantenimiento este año, en algunos casos después de 50 años. La inversión superó los 28 millones de soles.

2 puentes inclusivos con ascensor fueron entregados en Barranco y Miraflores con una inversión de casi 7 millones de soles.

18 losas deportivas, 574 escaleras y 146 muros de contención también fueron entregados con una inversión de más de 154 millones de soles.

8 cuadras del Centro Histórico han sido peatonalizados. La proyección es hacerlo con 41 cuadras.

280 kilómetros de ciclovía tiene actualmente Lima. La comuna informó que al inicio de esta gestión la capital tenía solo 197 kilómetros. La meta es una red de 358 kilómetros.

*Esta entrevista se realizó antes de la inauguración del polémico puente peatonal de 458 metros en la Costa Verde. Muñoz ha respondido al respecto que se trata de un “puente accesible”, que facilita el desplazamiento de las personas en sillas de ruedas y con movilidad reducida; que en esa zona solo se podía hacer un puente de esas características, y “lo importante es que se ha hecho”.

VIDEO RECOMENDADO

Protocolos de salubridad con miras al regreso a clases (Video: TV Perú)