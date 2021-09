El próximo 18 de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos, se entregarán los Latin Grammy 2021. Aquel día se celebrará la edición 22 de la gala que premia a lo mejor de la música latina. Sin embargo, tras conocerse a los nominados surgió una polémica entre dos ‘pesos pesados’ del género urbano: Residente y J Balvin.

Llamado al boicot

El fuego cruzado verbal en el que se enfrascaron ambos músicos empezó el martes pasado cuando, tras darse a conocer a todos los nominados al premio, el reguetonero colombiano J Balvin hizo un público llamado a boicotear la ceremonia. ¿La razón? Considera que los artistas del género Urbano no son valorados por la Academia Latina de la Grabación.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan”, disparó. Y añadió. “Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Toma mientras

Si J Balvin pensaba encontrar un masivo apoyo a su llamado al boicot, se equivocó de cabo a rabo. De hecho, recibió muchas críticas. Las más contundentes fueron de Residente, el cantante portorriqueño que no se guardó nada a la hora de opinar sobre la iniciativa de su colega colombiano.

“Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?”, dice al comienzo de un video de casi tres minutos en IGTV. “O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez ‘nominao’, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?”, retrucó el exintegrante de Calle 13.

Por si fuera poco, René Pérez Joglar, el verdadero nombre de Residente, comparó la música de J Balvin con la de un “carrito de hot dog”. ““Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, dijo el portorriqueño.

Respeta al maestro

Para Residente, el intento del músico natural de Medellín (Colombia) es una afrenta a la carrera y el prestigio ganado por Rubén Blades, pues en la gala del próximo 18 de noviembre se rendirá homenaje a este ícono de la historia de la salsa y de la crónica urbana, quien recibirá el premio a su vida artística como ‘Persona del año’ de los Latin Grammy 2021.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blabes. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”, disparó en el video de Instagram, material que posteriormente eliminaría.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, manifestó Residente.

Ante esas fuertes críticas se esperaba una firme respuesta de J Balvin, pero el colombiano solo se limitó a responder a Residente con un escueto: “Respeto tu opinión” en el Instagram del portorriqueño.

Rubén Blades, además de ser cantante, es abogado, político, compositor, músico y actor.

Lluvia de críticas

Residente no fue el único que le dio con ‘palo’ a J Balvin. Otros representantes del movimiento urbano también lo criticaron con cierta rudeza. Por ejemplo, Yotuel Romero, de Orishas. “El movimiento urbano no empezó contigo”, aclaró el cubano, además de criticar el concepto de Balvin de “artistas urbanos poderosos”.

“Ser artista urbano poderoso es cuando con una canción sacas un pueblo para la calle. (…) el día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano”, se mandó Yotuel Romero.

