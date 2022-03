En el 2021, J Balvin y Residente tuvieron una fuerte discusión por redes sociales donde ambos personajes se tiraron dardos mediante videos, ahora, Residente compuso una canción junto a BZRP y la estrenó este 3 de marzo en donde, literalmente, Residente ha ‘matado’ a J Balvin diciendo todo lo que piensa de él.

El cantante puertoriqueño no se guardó nada contra el colombiano y ahora las redes sociales vienen comentando sobre la polémica entre Residente y J Balvin.

La canción estrenada este 03 de marzo tiene una duración de 8 minutos, y 3 de ellos van dedicado a J Balvin donde le dice absolutamente de todo desde su trayectoria, cómo se maneja y hasta sus sentimientos respecto al mundo.

Con letras de canciones y más, J Balvin escribió una frase dentro de su estreno: “El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot-dog sin ketchup ni pan”, dice en una clara referencia al comentario que Residente le hizo a J Balvin hace unos meses.

Luego, Residente respondió a J Balvin por su canción “Perra”: “No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, agrega ahora hablando de las acusaciones de racismo y misoginia que Balvin recibió por su video para “Perra”.

Residente acusa a J Balvin de ser privilegiado

Residente señala que J Balvin es privilegiado y no darse cuenta de que la vida ha sido más dura para otras personas y artistas de afuera.

“Lo mío no es negocio, somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis Billboard los sostiene la gente, mis letras en cada pancarta pa’ bajar a un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tus raperos favoritos. Los que dicen “calma pueblo” lo repito: conmigo comen aunque no tengan apetito”. agrega Residente.

Cómo inició la pelea entre Residente y J Balvin

En setiembre del año pasado, J Balvin declaró en contra de los Latin Grammy al asegurar que no apreciaban a los artistas del género urbano, estas declaraciones no cayeron bien en Residente, por lo que empezó la pelea entre ambos personajes mandándose videos a través de Instagram con nombres y apellidos.

