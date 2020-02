René Pérez, más conocido como Residente, sorprendió a todos sus fanáticos con el estreno de “Rene”, su más reciente sencillo con el que que ha dejado al descubierto aspectos muy íntimos de su vida personal.

Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención de todos sus seguidores, es que en el videoclip de esta canción el cantante puertorriqueño, muestra por primera vez el rostro de su hijo Milo, de apenas 7 años.

El pequeño -que había sido grabado anteriormente por Residente pero solo de espaldas- aparece casi al final del clip luciendo una camiseta de béisbol idéntica a la que usa su padre, a quien le da un fuerte abrazo.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram en el que ofrece detalles de su nueva tema, Residente explicó el motivo por el cual decidió mantener alejado de los reflectores al pequeño Milo.

“Es la primera vez que enseño la cara de mi hijo. Siempre me preguntaban por qué no la enseñaba… Por protegerlo y porque también no hay necesidad de meterlo en un mundo en el que no ha decidido estar”, dijo inicialmente.

Asimismo, indicó que antes de incluirlo en esta producción le consultó si eso era lo que él quería. “Para hacer el video yo le pregunté si quería formar parte de él y me dijo que sí, que quería estar ahí conmigo”, reveló.