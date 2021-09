Las agresiones contra la prensa se han vuelto moneda corriente en el régimen de Pedro Castillo. La más reciente víctima del encono de gente allegada a la actual administración contra el periodismo fue una reportera de RPP, quien denunció que un allegado al presidente de la República le quiso quitar su micrófono. El repudiable hecho sucedió en Comas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la citada periodista denunció a su agresor y brindó nombre y apellido. “Se ve claramente como el señor Franco Pomalaya del equipo de prensa de @PedroCastilloTe intenta quitarme mi micrófono, mi herramienta de trabajo”, acusó la reportera.

“Hellen Meniz, reportera de RPP noticias cuenta al aire que Franco Pomalaya, parte del equipo de prensa del Presidente Pedro Castillo, jaloneó su micro. Le ha dejado el brazo adolorido porque obviamente ella no dejó que le quiten su herramienta de trabajo. ¿Hasta cuándo?”, se preguntó su colega Laura Amasifuén.

Forcejo desigual

Según se puede apreciar en las imágenes, la citada periodista buscaba entrevistar al presidente Pedro Castillo, quien se había negado a brindar declaraciones tras un evento público. Cuando la periodista porfiaba por arrancarle algunas palabras al Primer Mandatario, uno de los trabajadores de Prensa de Presidencia le impidió avanzar e intentó quitarle el micrófono. La

“He tenido un impasse con parte de personal de prensa de Pedro Castillo. Me he acercado con el micro de RPP Noticias y el señor Franco Pomalaya, quien es prensa de Pedro Castillo, ha intentado quitarme el micro y lo he agarrado fuerte”, expresó la reportera.

Eso no fue todo, pues también comentó que en pleno forcejeo otra persona la jaló por detrás. Efectivamente, en el video se observa que cuando Hellen Meniz intenta avanzar, una mujer de casaca roja se lo trató de impedir sujetándole el brazo de su saco.

Silencio e indiferencia

La víctima de esta nueva agresión contra la prensa señaló que en el lugar de los hechos estaba presente la ministra de la Mujer, Anahí Durand. Pese a que la periodista le contó lo sucedido, la que debería velar por los derechos de las mujeres mostró indiferencia y no se pronunció al respecto.

“En mi indignación le digo a la ministra cómo es que ella siendo ministra de la Mujer permita que estén agrediéndonos y la ministra no respondió y subió a su vehículo”, apuntó Hellen Meniz.