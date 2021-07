Si sueles recibir llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos ofreciéndote productos o servicios con métodos agresivos o engañosos que no has solicitado o no son de tu interés, la Defensoría del Pueblo detalla qué pasos seguir para poner fin a estas malas prácticas.

A través de un video explicativo publicado en sus redes sociales, la entidad dio a conocer las dos opciones que la ciudadanía puede realizar para ya no recibir información que no solicitó.

CONOCE CÓMO PONERLE FIN:

Presenta tu reclamo ante Indecopi llamando al 224-7777 o al 0800-44-040.

o al Puedes hacerlo virtualmente ingresando al siguiente LINK: AQUÍ.

También puedes presentar la solicitud para la cancelación del uso de tus datos ante la empresa que realiza estas prácticas.

Si no obtienes respuesta presenta un reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a través del siguiente link: AQUÍ.

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar al al teléfono (01) 204 8020, anexo 1030 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. o enviando un correo a protegetusdatos@minjus.gob.pe.

Por último, la Defensoría recordó que todas y todos tenemos derecho a la protección de datos como consumidores.

