En la última edición de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se refirió a Tula Rodríguez, quien a través de sus redes sociales contó que se llevó un gran susto tras sufrir un accidente automovilístico cuando estaba acompañada de su hija.

Tras presentar el informe sobre el incidente que protagonizó la conductora de “En Boca de Todos”, Rebeca recomendó a los televidentes reclamar o bajarse de la unidad de transporte en caso el chofer esté manejando muy rápido.

“Reclama si ves que el chófer está manejando demasiado rápido, no tengas miedo, atrévete a decirle ‘baja la velocidad, oye’, hagan coro, únanse. O por último, bájate, porque más importante es tu vida que el tiempo que puedas perder y te lo digo porque lo he hecho”, enfatizó la figura de América Televisión.

Asimismo, la también actriz señaló que se refiere al tema debido a que ella también sabe lo que es movilizarse en combi y micros.

“Hoy día tengo un carro que me cuesta pagar hasta el momento, pero yo me he trepado a combis y he subido a micros, desde chiquita, incluso he caminado una ruta para llegar a mi casa cuando vivía en el Callao. A mí por la carita, por la rica ¿creen que uno nace en cuna de oro? Quiero aclarar eso porque siempre los prejuicios están a la orden del día, como los comentarios a través de las redes sociales”, añadió Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens tras accidente vehicular de Tula Rodríguez

