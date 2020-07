Rebeca Escribens sorprendió a sus seguidores con su participación en la telenovela “Te volveré a encontrar”; sin embargo, para tristeza de muchos la figura de televisión ya no continuará debido a que su personaje fue asesinada en la ficción.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “América Espectáculos” se despidió de Silvia con un singular mensaje.

“Y con esta foto me despido de #TeVolveréAEncontrar. Cuando por fin me dan un papel en una novela, me matan. ¡Me las cobraré, Máximo y Milena!”, escribió la actriz junto a una fotografía donde la vemos posando junto Pascal (Javier Valdés) y Raulito, su pareja e hijo en la telenovela, respectivamente.

En solo unas horas su publicación alcanzó a tener más de 13 mil “Me gusta”. En los comentarios sus seguidores se mostraron divertidos con su post; además, aplaudieron su profesionalismo para darle vida a Silvia.

“Para la próxima pide un papel como de Luchito de ‘Al fondo hay sitio’ que murió como tres veces y resucitaba”, “Me encanta tu locura, te veo todas las mañanas”, “Hermosa, lo hiciste super”, “Igual te pudimos ver aunque sea un ratito”, “Me encantó tu actuación”, “Qué buen personaje hiciste Rebe”, fueron algunos mensajes de sus fans.

