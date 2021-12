Las fiestas navideñas 2021 llegaron y con ellas las ganas no solo de disfrutar de nuestros seres queridos sino también de aprovechar estas celebraciones para poder salir de la rutina, sobre todo porque con el confinamiento a causa de la pandemia muchos permanecieron varios meses en sus hogares.

Tomando en cuenta que la Navidad este año cayó un sábado, hay quienes se preguntan si el lunes 27 de diciembre será feriado para que puedan planificar sus actividades. Si eres uno de los que también se hace esa interrogante, no te preocupes que a continuación te la absolvemos.

¿EL LUNES 27 DE DICIEMBRE SERÁ FERIADO?

El 27 de diciembre de este 2021 no será feriado, pero sí día no laborable; es decir, los trabajadores que debían laborar dicha fecha tendrán libre el lunes para que descansen. Sin embargo, esto dependerá del sector en el que se encuentre el empleado.

SECTOR PÚBLICO

El beneficio de los días no laborables, declarado por el Gobierno, está dirigido a los trabajadores del sector público a nivel nacional.

Las horas que se dejen de laborar el lunes 27 de diciembre serán compensadas en los 10 días posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

SECTOR PRIVADO

Los trabajadores del sector privado pueden acogerse a esta medida, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con sus empleadores.

La recuperación de horas dejadas de laborar será coordinada con sus empleadores, quienes determinarán la o las fechas para ponerse al día.

Con la declaratoria como día no laborable el lunes 27 de diciembre, se buscar la reactivación económica (Foto: Andina)

¿POR QUÉ SE DECLARÓ DÍA NO LABORABLE?

Con el fin de impulsar el turismo interno e impulsar la reactivación económica, el Gobierno, mediante Decreto Supremo 161-2021-PCM, declaró los días viernes 24, lunes 27, viernes 31 de diciembre del 2021 y el lunes 3 de enero del 2022 días no laborables; los cuales sumados a los feriados ordinarios (25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022), crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno.

Es decir que, con motivo de la celebración de Navidad, los trabajadores podrán tener libres los días 24, 25, 26 y 27 de diciembre; y en el caso de Año Nuevo, el 31 de diciembre, 1, 2 y 3 de enero.

SERVICIOS INDISPENSABLES

El decreto precisa que los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante esas fechas. Lo mismo para el sector privado.

Entre ellos están los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

FERIADO

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases.

En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

DÍA NO LABORABLE

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno. En este caso, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que solo recibirá el mismo sueldo sin incrementos.

Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.