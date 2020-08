Ray Sandoval ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días. El exjugador de Sporting Cristal chocó su vehículo el último fin de semana, provocó un accidente con la familia de Sebastián Lizarzaburu y finalmente fue echado del club rimense por haber roto los patrones de conductas establecidos.

Es ahora el ex Esto es Guerra, Seastián Lizarzaburu quien se ha vuelto a referir al tema. El famoso ‘Hombre Roca’ tuvo unas palabras para el futbolista y su pareja, a quienes calificó como una “pareja tóxica”.

“Al parecer se han juntado dos personas enfermitas de celos, dos personas tóxicas. Yo me imagino que en alguna pelea que han podido tener me han mencionado, me han comparado y le entró la locura (Ray Sandoval) y se le ocurrió hacer eso”, señaló Lizarzaburu en el programa América Hoy.

Cabe señalar que la hoy pareja de Ray Sandoval, Andrea Miranda en su momento fue pareja de Sebastián Lizarzaburu. La joven también estuvo en los incidentes del fin de semana, en donde el jugador terminó en una comisaria.

“Andrea no es una mala persona, pero lamentablemente pues va un tema de ella personal. Nosotros terminamos porque no era una relación normal, era tóxica, no sana, era enfermizo”, añadió el exchico reality.

