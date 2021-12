El cantante Raúl Romero publicó un curioso hecho que vivió en una cafetería. El también presentador de televisión subió una foto de una boleta donde le descontaron 10 céntimos de un café por “feo”.

“Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No se si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse!”, contó Raúl Romero en su cuenta de Instagram.

Recordemos que uno de los apodos de Raúl Romero es el ‘feo’ y hasta sus fanáticos lo trolean de esa manera en sus conciertos y shows a los que se presenta.