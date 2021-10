Sin duda alguna, “Rápidos y furiosos” es una de las franquicias más exitosas en la industria del cine de los últimos tiempos, ya que con cada nueva entrega ha atrapado a sus seguidores desde que fue estrenada por primera vez en 2001. Si bien, ya se tiene fecha para el lanzamiento de su décima película: el 7 de abril de 2023, aún no se han revelado detalles específicos sobre la trama, aunque de seguro será un éxito en taquilla como lo fue sus predecesoras.

De esta forma, “Fast 10″ se convertirá en el penúltimo filme de la saga, cuyas grabaciones comenzarían en enero de 2022 y aunque se sabe que volveremos a ver a Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) y Han Lue (Sung Kang), quien se hará extrañar será Luke Hobbs (Dwayne Johnson) tras retirarse definitivamente del proyecto.

Pese a ello, los ánimos de los fanáticos están al tope y muchos ya piensan en el nombre que recibiría esta nueva entrega dirigida por Justin Lin. A continuación, el título peculiar que ha propuesto la comunidad para la próxima película.

Aunque el título agrada a la comunidad, algunos actores se han pronunciado sobre el nombre planteado por los seguidores (Foto: Chris Delmas / AFP)

EL TERRIBLE PERO POPULAR TÍTULO PROPUESTO PARA “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″

Debido a que “Rápidos y Furiosos” llegará a su fin tras más de 20 años desde su lanzamiento, los fanáticos de la popular saga han puesto a volar su imaginación y dieron los posibles títulos que podría recibir la décima entrega, entre los que destacó uno: “FasTEN (Fast10) Your Seatbelts”, el cual ha recibido el apoyo de la comunidad.

Aunque se trata de un juego de palabras que espera ser visto por los seguidores en el título del siguiente filme, lo cierto es que para algunos actores, quienes tomaron como broma la propuesta, sería terrible que “Rápidos y Furiosos 10″ tenga ese nombre.

¿QUÉ PIENSA JORDANA BREWSTER DEL TÍTULO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD?

Jordana Brewster, la actriz que da vida a Mia Toretto, fue consultada por Insider sobre el nombre para “Rápidos y Furiosos 10″ que pide la gente: “FasTEN (Fast10) Your Seatbelts” y fue muy clara y breve en señalar su opinión. “Eso lo he visto. Es inteligente. No es un buen nombre, pero es inteligente”.

Si bien, la histrión entiende la broma y se trata de un juego de palabras muy audaz, en definitiva piensa que no sería un buen título para la décima entrega de la franquicia.

Jordana Brewster entiende la broma, pero considera que no es un buen título para "Rápidos y furiosos 10" (Foto: Chris Delmas / AFP)

SUNG KANG APOYA LA OPINIÓN DE SU COLEGA

Otro de los actores que apoya el pensamiento de Jordana Brewster es Sung Kang, Han Seoul Oh en la exitosa saga, quien, al escuchar el título propuesto en una entrevista por el mismo medio, se puso a reír.

“FasTEN (Fast10) Your Seatbelts? No [risas]. No es bueno”, manifestó. Sin duda, con esto dejó claro que no es una buena idea colocar ese nombre.

¿CÓMO SE LLAMARÁ “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″

Si bien nada está dicho, lo más probable es que la décima entrega de la franquicia se llame simplemente “Fast and Furious 10″ o “Fast10″ o simplemente “F10″.

Pero podría caber la posibilidad de que los productores y director escuchen al público y no resulte extraño que la frase “Abróchense los cinturones de seguridad” sea usada como marketing.