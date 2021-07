Fast & Furious 9 (Rápidos y Furiosos 9 en Latinoamérica) volvió con todo. Mucha acción, disparos y velocidad se ven en la película que protagoniza nuevamente Vin Diesel con su ya icónico personaje Dominic Toretto. Una de las novedades en esta nueva entrega es la aparición de John Cena, exluchador de la WWE, quien encarnará al nuevo villano de la película.

Rápidos y Furiosos 9: fecha de estreno

Rápidos y Furiosos 9, conocida como A Todo Gas en España, tuvo un retraso importante como muchas otras películas por culpa de la pandemia del coronavirus, pero su estreno fue el 25 de junio de este 2021. Recordemos que este película iba a salir inicialmente en 2020 y la última entrega iba a ser este 2021, pero todo se postergó.

¿Dónde ver la película vía streaming?

El portal Variety reveló que será Peacock, el servicio de vídeo bajo demanda estadounidense de NBCUniversal, la primera plataforma donde aterrice “F9″ y cuatro meses después será Prime Video la que tenga los derechos de transmisión.

Rápidos y Furiosos 9: ¿Qué sucede en la película?

La sinopsis de esta nueva entrega apunta que, instalados en su vida familiar, Dom (Vin Diesel) y Letty (Michelle Rodriguez) viven en el campo con Brian, el hijo de Dom. Pero los problemas siguen tocando la puerta a la familia: Jakob (John Cena), el hermano menor de Dom, se ha unido con Cipher (Charlize Theron) para causar estragos y cumplir un deseo de venganza por parte de Cipher tras de los sucesos de The Fate of the Furious. El equipo se reunirá una vez más para mantener a la familia unida y deshacerse de los problemas de una vez por todas.

REPARTO DE FAST & FURIOUS 9