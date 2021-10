Además del Perú vs. Chile, hay otro personaje que ha atraído la atención de los usuarios de las redes sociales. Se trata del excandidato presidencial Rafael Santos, quien insultó en una entrevista en vivo al abogado Ricardo Noriega cuando discutían sobre una nueva Constitución. “Usted se va a la p*** que lo parió”, disparó el exalcalde de Pueblo Libre.

Tras viralizarse el video de esa accidentada entrevista, Rafael Santos utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, ensayó una curiosa defensa asegurando que no dijo p***, sino puka.

“Puka significa rojo (en quechua) me refería a que regrese a la puka que lo parió, ya que este tipo de miserables le mienten y le roban al pueblo sin remordimientos, por lo general son comunistas y apoyan a los corruptos. ¿Hasta cuándo?”, escribió el popular ‘Caza lagartos’.

Duelo picante

¿Qué le dijo el abogado Ricardo Noriega a Rafael Santos para que este reaccionara así? Esto fue lo que manifestó el letrado: “Interesante conversar con el señor Santos, lo recordábamos cuando defendió al satanás López Aliaga en un debate, y acá en mi estudio jurídico ha llegado noticias de que, cuando era alcalde de Pueblo Libre, sucedía magia en su distrito. Se cambiaba la notificación y se cambiaba zonificación, y en lugar de tener edificios de cuatro pisos, (se construían) de 10 pisos”, subrayó Ricardo Noriega.

La respuesta de Santos no se hizo esperar y disparó con todo. “Este sinvergüenza afirma algo que es totalmente falso. Por otro lado, dice que soy defensor de qué, no soy defensor de nadie, soy defensor de mi país y no defiendo a nadie. Y ese sinvergüenza que ha estado hablando, me parece un integrante vulgar y no le hace nada bien al Perú porque lo único que hace es simplemente actuar como perro faldero del Gobierno. “Yo no defiendo a nadie, defiendo a mi país, Dios y mi familia. Usted se va a la p***a que lo parió”, dijo el exburgomaestre de Pueblo Libre.

PUKA significa rojo (en quechua) me refería a que regrese a la puka que lo pario, ya que este tipo de miserables, le mienten y le roban al pueblo sin remordimientos, por lo general son comunistas y apoyan a los corruptos, hasta cuando??? — Rafael Santos (@rafaelsantosn) October 7, 2021

