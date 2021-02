Durante el encuentro de Rafael Nadal ante Michael Mmoh en la presente edición del Australian Open, una espectadora le hizo un gesto obsceno y fue expulsada del Roda Laver Arena, dejando atónitos a todos los espectadores. Tras ese episodio, la mujer decidió hablar y explicó el porqué de su reacción.

“Desde luego que no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar”, dijo en la entrevista radial a la emisora de radio australiana 3AW693. Aunque también reconoció que se encontraba ebria.

“El hecho mismo de que mis fotos se hayan vuelto virales en todo el mundo refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos. Si no, ¿por qué querrías centrar la importancia en un espectador? Pero he de reconocer que el alcohol te hace estar desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho”, dijo.

También se refirió al hecho de que la seguridad le pida que se retire de las gradas. “Fueron muy maleducados al sacarme del estadio. Me dijeron: ‘Bien, tiene que irse’. Y yo dije: ‘¿Por qué? Soy una espectadora, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar?’”, agregó.