Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, aseguró que retira las palabras que dijo sobre la periodista Mónica Delta, a quien criticó antes del debate presidencial del JNE y luego de haber sido entrevistado por ella.

“Tengo un comentario que realmente fue malo y me rectifico. He pedido disculpas públicas a Mónica Delta. Respeto mucho a Mónica, he ido a su programa dos veces”, dijo esta mañana en RPP.

“En una entrevista en Arequipa, a un ‘influencer’ me salió una palabra de fotos, no sé qué, pero lo retiro. Es su trabajo estar con el presidente de la República, yo retiro las palabras [...] Le pido disculpas a Mónica y se las puedo pedir otra vez”, añadió.

Rafael López Aliaga pidió disculpas a Mónica Delta. (RPP)

Rafael López Aliaga, días antes de acudir al debate presidencial del JNE, cuestionó a Mónica Delta como moderadora del evento. “La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, dijo en un canal de noticias que se transmite por Facebook.

Sin embargo, sobre quien sí ratificó sus críticas fue contra el canciller Allan Wagner, a quien aseguró que no respeta y de quien dijo que incurrió en una falta a la imparcialidad por haberle respondido a través de Twitter.

“Respeto mucho a la embajada peruana [...] Pero al señor Allan Wagner no lo respeto para nada específicamente. Puede haber hecho mucho en La Haya, pero lo que hace ahorita, convalidar un gobierno como el de Sagasti, para mí es un desastre y que a mí me mencione con un comunicado, interfiriendo con la campaña electoral, no tiene ningún derecho”, señaló.

Wagner respondió a Rafael López Aliaga por haber criticado a la cancillería sobre una supuesta posibilidad de haber gestionado traer vacunas que “sobran” en Estado Unidos contra el coronavirus.

“El candidato Rafael López Aliaga, en lugar de explicar su propuesta que Estados Unidos obsequie al Perú vacunas anti COVID 19, agrede a la Cancillería. A nuestra bicentenaria institución no le alcanzan sus ofensas ni mellan su bien ganado prestigio”, señaló el canciller.

