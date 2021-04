El excandidato presidencial y líder de Renovación Nacional, Rafael López Aliaga, anunció que votará a favor de la postulante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, en donde enfrentará a Pedro Castillo (Perú Libre).

En diálogo con Panorama, López Aliaga indicó que nunca ha votado por Keiko Fujimori, pero que en esta oportunidad lo hará porque Castillo, según dijo, representa un sistema similar al implantado en Venezuela.

“Yo nunca he votado por Keiko Fujimori, yo he votado blanco o viciado o por otra persona. Pero en esta foto en la cual tenemos que elegir siempre en el Perú entre dos opciones que no te gustan, el tema de Castillo es Venezuela, o peor que Venezuela”, expresó el líder de Renovación Popular.

“Yo no puedo ser tan irresponsable de decir en este momento: ‘bueno, no voy a darte el nombre’; voy votar por Keiko. Voy a votar por Keiko por primera vez en mi vida, me cuesta, pero yo no quiero algo para peor que Venezuela”, agregó.

Además, aseguró que ha leído el plan de gobierno de Pedro Castillo y consideró que está favor del aborto y que planea estatizar empresas del país.