Luis Miguel: La Serie (Tercera temporada) , será estrenada por Netflix este jueves 28 de octubre a nivel mundial. La trama que gira entorno de la vida del cantante del México tendrá nuevas revelaciones y personajes que darán de que hablar durante el transcurso de la historia.

Sin embargo, en esta nueva temporada se sabrá más de Erika -que hoy es conocida bajo su nombre artístico, Issabela Camil y en la ficción de Netflix es personificada por Camila Sodi-, es presentada como el gran amor del Sol de México.

¿Quién es Erika?

Erika y Luis Miguel se conocieron cuando tenían 10 y 11 años, respectivamente, gracias a los lazos familiares que tenían. La amistad que tuvieron durante la adolescencia se convirtió en amor, y tras un tiempo determinado, formalizaron la relación.

“Él regresó cuando tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, empezaron a salir como pareja”, reveló la modelo Tony Starr durante una entrevista con el programa Ventaneando en el 2018.

“Mi amiga sufrió muchísimo porque no se la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre siete años y no salir... Venía a Argentina y yo le preguntaba, ‘¿Qué viste?’, y me decía, ‘El Sheraton’. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón”, reveló Julieta Ortega.