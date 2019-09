¿Qué dirá Yahaira? Melissa Klug le envía mensaje a Jeffersson Farfán tras saber de su lesión | VIDEO

Jefferson Farfán sigue en boca de su expareja, Melissa Klug. Esta vez, la popular 'Blanca de Chucuito' se pronunció sobre la lesión que padeció hace algunos meses con la selección peruana, que lo mantendrá al margen de los campos de juego por varias semanas más y también se tomó el tiempo para realizar unos comentarios sobre su amiga de la 'Foquita', Yahaira Plasencia.

“No sé nada de él. Siempre voy a desear su pronta recuperación para que siga siendo el jugador que se ha caracterizado ser. Con la persona con la que esté, no me incumbe. Es una persona adulta”, indicó Melissa Klug en entrevista con América Espectáculos.

Recordemos que hace poco Jefferson Farfán realizó una publicación donde indicó que su recuperación marcha viento en popa y generó una gran reacción entre sus seguidores.

De otro lado, realizó un comentario sobre al internacionalización de Yahaira Plasencia. “La verdad que no. No la sigo, no la veo, no me interesa ver sus videos ni sus canciones. Por lo que me han comentado, es tal cual para ella. Me han dicho que está todo hecho como es ella”, sentenció Melissa Klug.

Video: América TV

