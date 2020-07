Sony confirmó los juegos que estarán disponibles de forma gratuita en el PlayStation 4 para los usuarios que están suscritos a PS Plus. Los jugadores que tengan su cuenta activa en este servicio podrán descargar sin pago alguno Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered y Fall Guys: Ultimate Knockout.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Es un videojuego de acción en primera persona (aunque hay algunos modos de juego en tercera persona) desarrollado por Infinity Ward. Es la sexta entrega de la serie Call of Duty y sucesora directa de Modern Warfare, cuarto de la serie. Salió a la venta el 10 de noviembre de 2009 y fue distribuida por Activision. Con más de 20 millones de copias vendidas en total entre: Xbox 360, Playstation 3 y PC.

La historia del juego transcurre 5 años después de los eventos de Modern Warfare, es decir, en el año 2016. Imran Zakhaev, el antagonista de la primera parte de la trilogía de Modern Warfare, fue declarado héroe de la nueva Rusia y se lo homenajeó con un monumento y poniéndole su nombre al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo. En esta entrega el jugador asume los roles de los personajes Joseph Allen, un soldado de los Rangers en las primeras misiones, para luego dar lugar al soldado James Ramírez por el bando estadounidense; y el sargento Gary Roach Sanderson de la Task Force 141 por el bando británico (aunque en esta fuerza de tareas especiales hay miembros de otros países también, como Australia y Canadá).

En Modern Warfare 2 el antagonista principal es Vladimir Makarov, un antiguo discípulo de Zakhaev quien luego de perpetrar un ataque terrorista en el aeropuerto internacional moscovita, logra que Estados Unidos, el país que más odia, sea invadido por Rusia. Pero hacia el final del juego se revela que Makarov no es el villano principal, sino la persona menos esperada.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Es un videojuego multijugador desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital . Fue anunciado en E3 en junio de 2019, para Microsoft Windows y PlayStation 4, y se lanzará el 4 de agosto de 2020. Está fuertemente inspirado en juegos de carreras de obstáculos como Takeshi’s Castle, Wipeout o Ninja Warrior , donde 60 jugadores tienen que superar desafíos y diversos obstáculos sin dejar de agarrar la única corona y convertirse en el ganador. Antes del lanzamiento, se anunció que Fall Guys sería gratis para los miembros de PlayStation Plus.