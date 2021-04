Sony reveló los juegos gratuitos que están disponibles este mes de abril de 2021 para los usuarios de PS4 y PS5 que estén suscritos a PS Plus. Recordemos que este servicio le da a los jugadores acceso a títulos, ofertas y otras ventajas que se van dando cada mes.

En el mes de marzo, Final Fantasy VII Remake estuvo disponible como juego gratis destacado, pero ahora le toca el turno a los siguientes videojuegos: Days Gone para PS4, Zombi Army 4: Dead War, también para la consola de anterior generación de Sony (aunque ambos son compatibles con la nueva consola) y Oddworld: Soulstorm para PS5.

Days Gone para PS4 y mejorado en PS5

Este juego desarrollado por Bend Studio, creadores de Syphon Filter, nos lleva a un mundo postapocalíptico donde criaturas infectadas se han convertido en toda una amenaza para el ser humano y el resto de animales. El protagonista de Days Gone, Deacon St. John, viaja por el mundo en su moto. A lo largo de toda la travesía se enfrenta a todo tipo de enemigos, pero no todos ellos son infectados. Este juego de mundo abierto se actualizó recientemente en PS5 para ofrecer gráficos mejorados, resolución 4K dinámica y 60 fps.

Oddworld: Soulstorm, desde el primer día PS Plus

En el caso de Oddworld: Soulstorm, solo se podrá disfrutar de la versión de nueva generación, es decir solo en PS5. Eso sí, estará disponible en el servicio desde el lanzamiento del videojuego, toda una oportunidad para probar la aventura de Abe desde el primer día.

Zombi Army 4: Dead War

Este juego, por su parte, está ambientado en la Europa de los años 40. La Resistencia ha derrotado a la versión zombi de Adolf Hitler, pero la guerra todavía no ha concluido, ya que los no muertos han vuelto a alzarse.

PS Plus Collection, clásicos de PS4 en exclusiva para PS5

Los suscriptores de PlayStation Plus tienen acceso a un catálogo de clásicos de la máquina de anterior generación de Sony. Así las cosas, todos ellos podrán disfrutar de juegos como Bloodborne, Detroit: Become Human, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn o Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón. También hay juegos third party como Mortal Kombat X, Resident Evil 7: Biohazard, Monster Hunter World y Battlefield 1, entre muchos otros.