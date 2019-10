Protestas en Chile | God Level All Stars Chile cancela su evento en Santiago y se llevará a cabo en 2020 | FOTO

God Level All Stars Chile 2019, en su versión 2 vs. 2 que se iba a realizar el próximo 3 de noviembre, ha anunciado que no se llevará a cabo. La organización del evento emitió un comunicado donde explica que han llegado a esta decisión por mutuo acuerdo con todos los participantes y explicaron las razones.

"El país atraviesa una situación compleja y a la vez histórica, lo que no nos permite brindar las medidas de seguridad necesarias para nuestro público y artistas", indica God Level en este comunicado.

Además, la organización informó que esta decisión ha sido tomada por mutuo acuerdo entre los artistas y la producción: "Nos parece un gesto de respeto a todo lo que se está luchando por estos días el no celebrar esta fiesta del freestyle y hip hop", añadieron.

De otro lado, la organización ha informado que la nueva fecha para la God Level All Stars Chile se realizará el sábado 4 de enero de 2020 en el Teatro Caupolicán, lugar donde ya se realizó la primera God Level.

"Nos despedimos pidiendo las disculpas necesarias a las personas que se sientan afectadas por este cambio pero las circunstancias lo ameritan", finalizaron en este comunicado.

