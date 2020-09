El presidente de Todos por el Perú (TPP), Aureo Zegarra, reveló este domingo que el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz, quien se inscribió en dicha agrupación el pasado 22 de setiembre, “no ha tenido la gentileza” de llamarlo e indicó que no lo conoce personalmente. “No se trata de que estemos de acuerdo o en desacuerdo [con Cillóniz], en primer lugar, no lo conozco personalmente al señor, no ha tenido la gentileza por lo menos de llamarme, porque el presidente del partido es el que habla y obviamente no hemos tenido ningún tipo de cercanía”, sostuvo en diálogo con Agenda Política.

El exdiputado reveló que existe un proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la personería jurídica de dicha agrupación y que en dos instancias previas le ha dado la razón a su dirigencia.

“El 1 de octubre tenemos una audiencia pública en el JNE y ahí se deslucida completamente el resultado de quién debe de llevar el proceso electoral del 2021. En nuestro caso tenemos dos resoluciones emitidas por el órgano técnico del JNE en la que señala que la lista que presido con mis dirigentes de acuerdo es el llamado a desarrollar este proceso electoral, tanto interno como en las generales el 2021”, señaló.

Explicó que un sector de su agrupación ha conversado con el ex primer ministro Pedro Cateriano y el exministro de Defensa Jorge Nieto para una eventual candidatura presidencial.

“Han estado en conversaciones con nosotros en estos últimos 15 días, el señor Jorge Nieto y el ex premier Pedro Cateriano que tienen coincidencias con nuestra ideología que es el humanismo integral de centro y la visión de país que nosotros tenemos. Es una visión de país integral en donde la persona humana es el centro de las políticas públicas”, manifestó.

Aureo Zegarra - Presidente de Todos por el Perú

Desconocía disputas internas

Fernando Cillóniz reconoció no haber conversado con Aureo Zegarra, puesto que, “no sabía” que era el presidente de Todos por el Perú. Dijo, en esa línea, estar “supeditado a lo que decidan las bases de los militantes”.

“Yo he conversado con el señor José Antonio Aspíllaga y asumí que era presidente del partido, la verdad que no estaba al tanto de la situación del señor Zegarra, pero que resulte lo que sea, no tengo problema”, detalló.

“Si los militantes del partido eligen otro candidato, no sería el candidato. Yo no tengo ningún afán por ser candidato, solo estoy dispuesto. Yo solo me he afiliado y bueno estoy supeditado a lo que decidan las bases de los militantes. Soy militante, no soy candidato para nada”, declaró.

Cillóniz sobre TPP