Llegó el día tan esperado. Luego de haber sido postergado por la pandemia del coronavirus, este domingo 14 de marzo se celebrará la ceremonia de la 63ª entrega anual de los Premios Grammy, gala en la que se premiará lo mejor de la música en un periodo que va desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 30 de agosto del 2020.

Esta nueva edición de la entrega de los Grammy Awards 2021 será totalmente atípica, pues por primera vez en su historia sus invitados no estarán reunidos todos juntos en un mismo lugar por causa de la Covid-19. De hecho, fue por ese mismo motivo que la gala, que inicialmente se iba a realizar a fines de enero, se tuvo que aplazar hasta el 14 de marzo.

Grammy 2021: por primera vez esta reconocida gala no reunirá a todos sus invitados en un mismo escenario.

Lugar y conductor de la ceremonia

Los Premios Grammy 2021, que una vez más será transmitido por E! Entertainment (en vivo en exclusiva para Latinoamérica a través de su pantalla y sus redes sociales) se llevará a cabo desde el Staples Center de Los Ángeles (California). El encargado de dirigir el evento de este año será Trevor Noah, reconocido conductor del programa “The Daily Show with Trevor Noah”.

La Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación, que otorga el máximo reconocimiento de la industria de la música en los Estados Unidos, ha expresado su confianza de que esta nueva ceremonia será de la entera satisfacción de todos sus seguidores.

Canal y hora para ver los Premios Grammy 2021

Los canales TNT y TNT Series serán los encargados de transmitir la gala en la región de Latinoamérica. En tanto, la ceremonia podrá verse en Estados Unidos bajo la señal de CBS. Conoce los horarios según la ubicación geográfica:

Estados Unidos: 8:00 p.m. (hora del este) y 5:00 p.m. (hora del pacífico).

Perú: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Los Grammy 2021 incursiona en Tik Tok

La versión 2021 de los Premios Grammy tendrá una gran novedad: la gala empezará con el especial “E! Front Row Grammy Awards”, que estará a cargo de la host mexicana Carla Medina, quien repasará todos los detalles del evento bajo el formato de mesa redonda con invitados especiales de toda Latinoamérica por primera vez a través de Tik Tok.

Premiere y novedades

De acuerdo a la información brindada por los organizadores, se tiene previsto que antes de la premiación se realizará una premiere, la cual se transmitirá desde su página oficial a las 12:00 p.m. PT y 3:00 p.m. ET (esta última es la que coincide con la hora en Perú). La encargada de conducir ese segmento será nada menos que Jhené Aiko, tres veces nominada al Grammy.

Las novedades no terminan ahí, pues también se ha programado un homenaje a los 50 años de la canción de Marvin Gaye “Mercy, Mercy Me (The Ecology)”. Desde el portal oficial de los premios de música también se podrá ver este segmento.

