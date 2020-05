A mediados de marzo, las ligas de todo el mundo fueron suspendidas debido al rápido avance del coronavirus. Los primeros fallecidos complicaron la situación en Inglaterra, que en un momento fue el país con más decesos por Covid-19.

Mientras la Premier League no se jugaba, muchos futbolistas tuvieron que realizar diferentes actividades mientras se quedaban en casa. Muchos acostumbrados a los videojuegos, le dedicaron más horas, ya que los fines de semana no habían partidos, ni largas horas de entrenamientos. Uno de ellos fue Raheem Sterling.

El volante del Manchester City tuvo unos días desordenados con los videojuegos, al límite que tuvo que ponerse un horario: “Al principio fue raro y luego me senté y pensé que no podía seguir así, que no podía estar en una habitación oscura jugando al Call of Duty durante seis o siete horas, me puse un horario. Me sentí perdido las primeras semanas pero luego se pasó. Ahora no puedo esperar para salir ahí fuera”, dijo en una videollamada con la futbolista Megar Rapione.

Saga de Call of Duty es una de las más jugadas en todo el mundo.

La Bundesliga es la primera competencia deportiva de las potencias futbolísticas europeas que volvió a tener actividad. La Premier League va por ese camino, aunque todavía no hay fecha definida. Pero lo importante para Raheem Sterling es realizar varias semanas de entrenamientos.

“No puedes volver a tener competencia con una o dos semanas de entrenamientos, necesitas cuatro o cinco semanas completas de trabajos, sobre todo si vas a volver a la competición, donde te pagan por ganar", agregó el mediocampista de 25 años.

Faltan 9 partidos para completar la Premier League. Manchester City, donde milita Raheem Sterling, está segundo con 57 puntos, a 25 unidades del Liverpool. Al equipo de Anfield le basta ganar un partido para coronarse campeón.

VIDEO RECOMENDADO: