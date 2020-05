Gustavo Dulanto fue el primer futbolista peruano del exterior en reintegrarse a los entrenamientos con su club en medio de la pandemia del Covid-19. El defensor del Boavista se tuvo que presentar este lunes en el complejo deportivo de su club, y de inmediato cumplió con todos los protocolos establecidos para la realización de los primeros trabajas físicos.

“En Boavista volvimos este lunes a los entrenamientos y lo primero que hicimos fue pasar el test de descarte. Luego entrenamos en grupos de seis jugadores, uno de ellos es arquero, y realizamos trabajos físicos y con balón. Por ahora, nada de cabezazos, ni tampoco podemos utilizar las manos”, sostuvo en dialogo con Ovación.

Dulanto precisó todas las medidas logísticas que ha tomado su equipo, así como también, las recomendaciones de como asistir hasta la sede de entrenamiento.

“En el club nos dieron tres mudas de ropa que nosotros mismos tenemos que lavarlas. También recomiendan ir cambiados desde casa y, en lo posible, evitar ir a los entrenamientos acompañado en el auto. Sin duda son cosas nuevas a las cuales tenemos que acostumbrarnos para nuestro bien” , acotó.

Finalmente, lamentó la poca conciencia que tienen algunos peruanos respecto a cumplir las medidas impuestas por el Gobierno de Martín Vizcarra.

“Acá, en Portugal, se hizo cuarentena, al igual que en Perú, pero la gente acató las reglas y eso ayudó mucho para que ahora las cosas se estén normalizando. Igual faltan abrir los mall y otros establecimientos, pero será poco a poco. Más bien, como peruano, me mantengo informado de lo que pasa en nuestro país y me pone triste ver cómo la gente no acata las reglas que manda el Presidente”, remató.

