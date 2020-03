Gastón Recondo, conocido periodista deportivo argentino, contó entre lágrima que no puede visitar a su padre debido a la cuarentena por coronavirus, lo que también obliga a que los nietos de su papá tampoco puedan visitarlo.

“Es muy difícil, somos muchos los que estamos haciendo esto a consciencia. Tengo un ser querido que la está pasando mal, no puedo ver a mi papá, perdón papá. Tiene 5 nietos y tampoco lo pueden ver. Hay abuelos que están solos, que no pueden ver a sus hijos, ni a sus nietos, con más de 70 años”.

El periodista también criticó el viaje que realizó el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli en plena orden de mantenerse en cuarentena. ''Yo sé que tal vez se va a enojar, pero loco no te podés ir a Esquel, sos una figura pública, no te podés ir a Esquel. Si te fuiste, quédate ahí en cuarentena, y ahí si te banco yo, pero si volvés el martes, no te banco", agregó.