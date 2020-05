El exfutbolista de Universitario de Deportes, Luis ‘Pompo’ Cordero, contó que tuvo una relación con la actriz Mariella Zanetti.

“Salimos un buen tiempo, pero decidimos no contar a nadie nuestra historia”, dijo en una entrevista con Trome.

Sin embargo, el ‘Pompo’ Cordero señaló que le preguntaron por ella y la negó, por ello, la actriz decidió terminar con él.

“Cuando un periodista de farándula me preguntó por ella contesté que no la conocía. Pero se molestó, dijo que después que me había presentado a toda su familia no podía negarla. Allí terminamos", reveló.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima: ‘Rocky’ Balboa ríe sobre comentario de Wilder Cartagena