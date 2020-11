6 de 6

En tanto, un representante de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, indicó que este enfrentamiento ha dejado una joven herida, quien fue atendida por personal médico. Ante esto, el funcionario demando no hacer uso de estas bombas lacrimógenas. “(Nuestro personal) ha reportado lanzamiento de gas lacrimógeno lo que ha ocasionado que una joven termine herida, pero continúa el uso de gas lacrimógeno y uso de perdigones que estamos verificando. Nuestro personal también ha resultado afectado por el gas, si no ha habido motivación, no hay ninguna justificación del gas lacrimógeno. Es una demanda de la defensoría”, declaró en diálogo con Canal N. Foto: Diana Marcelo / GEC