Se llama Karen Ocaña Dávila, tiene 25 años y pertenece a la Policía Nacional del Perú. Además, es actualmente la dueña de la corona Miss Sudamérica Lambayeque, concurso que ahora le da la posibilidad de competir por el Miss Sudamérica Perú internacional en su quinta edición. Miss Sudamérica es una organización que realiza certámenes de belleza con sede en Perú, derribando todos los estereotipos de belleza y resaltando la labor social.

La gran final del Miss Sudamerica Perú será en lima, este 24 de abril en el Hotel Hyatt Centric.

“Para mí participar en un certamen de belleza es un gran anhelo que tengo desde adolescente, considero que soy una mujer de retos. Miss Sudamérica Perú tiene como visión romper los estereotipos de belleza tradicional, es por ello que concursar en este certamen me dio la oportunidad de cumplir mi sueño”, asegura Karen.

Con el respaldo de la Policía Nacional

La efectivo de Interpol asegura que cuenta con el respaldo de su institución: “Tengo el apoyo y la autorización del comando institucional, no me he sentido limitada al participar en Miss Sudamérica, porque sigo cumpliendo de manera mi eficiente mis labores en la PNP”.

“Considero que ganar el Misss Sudamérica será el reflejo de mi preparación y esfuerzo que tuve a lo largo de todas la etapas del concurso, ser una Miss en está difícil coyuntura es un gran reto, sin embargo, considero que estoy en la capacidad de superar cualquier obstáculo sin temor al fracaso o al cambio”, añade.

Para ayudar a quedar finalista, sus seguidores pueden entrar a la página oficial de Miss Sudamérica de Instagram y Facebook, darle like a su foto y compartir.