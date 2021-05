Dos sujetos fueron detenidos esta madrugada por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras intentar darse a la fuga para evitar ser intervenidos en el circuito de playas, en el distrito de Miraflores. Esta acción dio inicio a una persecución policial que terminó en el cruce de la Av. Miguel Grau con el Jr. Parinacochas, en La Victoria.

De acuerdo a América Noticias, Ángelo Dorado Rodríguez, de 19 años, y Giuseppe Alexander Maguiña Torres, de 18, quienes iban a bordo del auto negro de placa AJX-301, fueron intervenidos por agentes del Escuadrón de Emergencia Sur 1 en el circuito de playas; sin embargo, lejos de detenerse, emprendieron su huida.

Fue a la altura de la Av. Miguel Grau con el Jr. Parinacochas que debido a la excesiva velocidad terminaron chocando con la camioneta conducida por Mario Mamani León, quien resultó con algunos golpes.

Policía capturó a dos sujetos tras persecución que terminó en La Victoria | VIDEO

“Hubo una persecución policial y tuve la mala suerte de estar cruzando justo en la intersección. He dado vueltas, pero gracias a Dios no me pasó nada”, sostuvo el agraviado al matinal.

Cabe indicar que ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Depincri de La Victoria para continuar con las investigaciones.