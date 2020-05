Luego de la exitosa acogida de “The Last of us” para PlayStation 3, el lanzamiento de la segunda parte generaría gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperaban que el lanzamiento se realizará a principios del 2020. Sin embargo, debido a la pandemia mundial por el COVID-19 tuvo que ser retrasado.

“The Last of Us Part II” es una de las grandes exclusivas para este año y la más esperada por muchos seguidores del mundo gamer, según confirmó el blog oficial, llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio.

La trama estará situada cinco años después de la primera entrega. En los avances se puede ver a Ellie, ahora con 19 años, como la protagonista de la nueva historia. La joven vive en una comunidad de refugio seguro en el condado de Jackson, Wyoming.

“The Last of Us Part II" llega al Perú este 19 de junio. (Foto: PlayStation)

Como se recuerda, se espera que “The Last of Us Part II” cuenta con más detalles y sea más realista que la primera parte. PlayStation también anunció que Ellie contará con una amplia variedad de armas, objetos que fabricar, habilidades y grandes mejoras.

El esperado juego llegará a nuestro país en tres ediciones:

1. Edición Standard solo podrán obtener el juego.

2. Edición especial, podrán obtener un steelbook con el juego completo, un minilibro gráfico de 48 páginas y el contenido digital (DCL).

3. Edicion de Colección, podrán obtener un steelbook con el juego completo, un minilibro gráfico de 48 páginas, el contenido digital (DCL), una estatua de 12″ de Ellie, un brazalete de Ellie, una litografía y carta de agradecimiento, cinco stickers y seis prendedores esmaltados.

