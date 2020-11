Faltan pocos días para el lanzamiento de la nueva PS5, que verá la luz el 12 de noviembre Norteamérica, Japón, Australia y Corea del Sur, mientras que el 19 del mismo mes estará disponible en el resto del mundo. La salida de esta consola implica el inicio de una nueva generación, por lo que muchos se preguntan si la PS4 dejará de tener soporte en los próximos años.

El CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dio declaraciones a GamesIndustry y señaló que la compañía planea mantener “entretenidos y felices”a los usuarios de PS4 mínimo hasta el año 2022. De esa manera, buscan darle soporte a ambas consolas hasta que la PS5 se asiente en el mercado.

113 millones de jugadores que usan la PS4

“Obviamente, nuestros ojos y nuestros horizontes se han elevado con respecto a lo que es posible con la comunidad de PS4, en base a lo que hemos podido observar durante estos últimos seis meses”, dijo Jim Ryan ante la pregunta de los usuarios. PS4 sigue vigente ante la salida de varios títulos como The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, que han tenido buenas críticas por parte de los jugadores.

“Es crucial que los mantengamos entretenidos y felices. Puede ser algo muy poderoso, porque en 2021, 2022… esa comunidad de PS4 de la que hemos hablado seguirá siendo la vasta mayoría de gente en PlayStation”, agregó.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO

PlayStation 5: Este es un breve resumen de lo que se vio en el Ps5 Showcase