Sony reveló los juegos del mes de mayo que podrán acceder los usuarios de PS Plus. Los jugadores de PlayStation 4 podrán descargar en sus consolas Farming Simulator 19 y Cities: Skylines - PlaySyation Edition.

Estos juegos se suman a Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey, que también están gratis por iniciativa Play at Home, aunque estos se pueden descargar sin necesidad de PS Plus.

Farming Simulator 19: simulación agrícola en casa

¡El simulador agrícola definitivo con una completa mejora de gráficos y la experiencia agrícola más completa de la historia! Conviértete en un agricultor moderno y desarrolla tu granja en dos enormes entornos estadounidenses y europeos llenos de nuevas y emocionantes actividades agrícolas, cultivos para cosechar y animales que cuidar.

Conduce más de 300 vehículos y máquinas auténticas, incluyendo ahora a John Deere, pero también a Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr y muchos más. ¡Cultiva tu granja en línea con otros jugadores, y descarga los mods creados por la comunidad para una experiencia de Farming Simulator en constante expansión!

Cities: Skylines, una ciudad a tus pies

Cities: Skylines se centra en una simulación de construcción de ciudades a través de un planeamiento urbanístico. Los jugadores controlan la zonificación, la construcción de carreteras, impuestos, servicios públicos y transportes públicos. La jugabilidad es abierta, publicitada como “una jugabilidad de tipo sandbox infinita a través de mapas masivos”. Las políticas civiles determinadas por el jugador pueden afectar al desarrollo de la ciudad al completo o al de distritos individuales.

Las carreteras pueden ser construidas rectas o con libertad en las formas y la cuadrícula usada para la zonificación se adapta a la forma de la carretera; las ciudades necesitan seguir un plan hipodámico. Las carreteras de diferentes anchuras (hasta autopistas principales) admiten distinta cantidad de tráfico, y varios tipos de carreteras (por ejemplo carreteras con árboles) ofrecen una reducción de la contaminación acústica o aumentan la valoración urbanística en el en torno a cambio de un mayor coste para el jugador.